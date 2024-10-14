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В Петербурге водитель BMW нарушил ПДД полторы тысячи раз и попал в военкомат

В Петербурге водителя BMW, нарушившего ПДД 1,5 тыс. раз, отправили в военкомат

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге обнаружили водителя, который нарушил ПДД почти 1,5 тыс. раз. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

»«Рекордсменом» среди остановленных стал BMW 3-Series, зарегистрированный в ближнем зарубежье, его владелец за год 1453 раза нарушил ПДД, «насобирав» штрафов на 363 тыс. рублей. Автомобиль изъят, водитель доставлен в военкомат; поставлен на воинский учет», — говорится в публикации.

Водителя удалось выявить в рамках рейда по автомобилям с иностранными номерами.

До этого сына известного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа Михаила оштрафовали на 30 тыс. рублей за езду без водительских прав.

По информации СМИ, 31-летний мужчина сел за руль 21 августа. Ему запретили ездить на автомобиле еще год назад, однако в августе 2024 года Айзеншписа-младшего арестовывали за вождение машины в пьяном виде.

У наследника Айзеншписа есть судимость за хранение наркотиков. В 2014 году у него изъяли 1,5 грамма кокаина и чемодан с деньгами.

Ранее на машину Григория Лепса выписали почти 800 штрафов за нарушение ПДД.

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