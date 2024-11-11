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Россию заполонили японские машины перед новым повышением утильсбора

SHOT: порты РФ оказались переполнены японскими авто перед повышением утильсбора

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В России в два раза подскочил спрос на автомобили из Японии и Южной Кореи на фоне очередного повышения утилизационного сбора с 1 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Да, утиль высокий. Но он будет еще выше. Это стимулирует автовладельцев к покупкам прямо сейчас», — рассказали участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на Дальнем Востоке.

Отмечается, что дефицита автомобилей азиатского производства в России не ожидается до конца года. Наибольший спрос среди россиян зафиксирован на японские машины, поскольку корейские сильно подскочили в цене. В результате высокой востребованности порты Владивостока оказались переполнены азиатскими авто.

С 1 января в России утильсбор собираются повышать на 10–20% вплоть до 2030 года.

До этого сообщалось, что в российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Эксперты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 еще есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс. больше, говорят они.

Ранее россиянам рассказали о «последнем шансе» купить иномарки по старым ценам.

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