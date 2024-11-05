У российских дилеров образовался дефицит корейских, европейских и японских машин

В российских автосалонах заканчиваются корейские, европейские и японские машины, дилеры предупредили о дефиците таких машин. Об этом пишет «Коммерсант», эксперты газеты утверждают, что на это повлияло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение тарифов утилизационного сбора.

«Объем корейских, немецких и японских автомобилей просто сокращается на глазах. Очевидно, это происходит ровно потому, что ввозить их на сегодняшний день становится экономически нерентабельно. Если мы посчитаем, то на конец этого года средневзвешенная цена любого новой машины на российском рынке составит не менее 3,9 млн руб.», — цитирует издание президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова.

Самая популярная модель японского бренда Toyota RAV4 ещё есть в наличии по старым ценам, однако, машины из новых партий, поступивших после введения нового коэффициента утильсбора, будут стоить на 250-300 тыс больше, говорят эксперты «Ъ». Похожая ситуация и с Mitsubishi Outlander, который после новых поставок можно будет приобрести не меньше, чем за 6 млн, что на 700 тысяч рублей дороже.

Автомобиль Kia Sportage пока еще можно купить по старым ценам, например, казахстанской сборки, новая машина будет стоить на 3 млн рублей дороже, приводят пример эксперты.

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