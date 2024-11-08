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Стало известно, сколько УАЗов купили россияне в октябре

УАЗ реализовал в России 2,9 тыс. машин за октябрь

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УАЗ

Ульяновский автозавод в октябре реализовал в России 2,9 тыс. автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в октябре УАЗ продал автомобилей семейства СГР («Буханка» и грузовик на ее основе), на них пришлось почти 1,3 тыс. машин. Внедорожники «Патриот» разошлись за месяц тиражом 647 экземпляров, на модель «Пикап» пришлось 456 экземпляров.

Также завод реализовал 487 грузовиков семейства «Профи» и 25 внедорожников «Хантер». С января по октябрь включительно УАЗ продал 28,9 тыс. машин, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2025 году УАЗ планирует выпустить дизельный «Профи», а также «Патриот» с новой коробкой передач. На подходе и рестайлинговая версия «Патриота», напоминает «Автостат».

Ранее стало известно, что на заводе «ПСМА Рус» в Калуге наладят производство кроссовера Haval M6.

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