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Япония официально разрешила экспорт в Россию некоторых автомобилей

Япония официально разрешила поставки ряда гибридных авто в Россию

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Илья Наймушин/РИА Новости

Япония официально разрешила ввозить в Россию автомобили с «мягкой» гибридной установкой. Об этом сообщает РБК.

«Сложно это назвать смягчением запрета. Это, скорее, просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. Изначально не существовало запрета на вывоз «мягких» гибридов. Выпуская этот документ и вводя эти санкции, они не подразумевали тот факт, что эти машины они тоже запрещают», — пояснил директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский.

По его словам, прежде азиатские брокеры ради перестраховки отказались от продажи всего, что называлось в бумагах «гибридом». Сейчас же японский автопром переживает проблемы, поэтому участники рынка решили искать новые лазейки.

В итоге в Россию теперь будут ввозить Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon; Mazda Flair, Carol; Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3.

В июле 2023 года глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны в рамках нового пакета антироссийских ограничений решило запретить экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л.

Согласно информации министра, к экспорту запрещаются машины с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовых автомобилей.

Тогда он подчеркнул, что Япония продолжит в тесной кооперации с мировыми сообществами и странами «Большой семерки» делать все возможное для строгого соблюдения санкций, введенных против Российской Федерации.

Ранее Россию заполонили японские машины перед новым повышением утильсбора.

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