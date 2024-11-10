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В Египте рассказали о состоянии 30 россиян, попавших в ДТП

В Египте четверо из 30 пострадавших в ДТП россиян находятся в больнице

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Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

В Египте пострадавшим в ДТП россиянам оказали медицинскую помощь. Об этом сообщило российское посольство в Telegram-канале.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырех человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», — говорится в сообщении дипмиссии.

Отмечается, что ситуация находится на контроле посольства.

Автобус с туристами попал в ДТП днем накануне. Источники местных СМИ сообщали, что среди пострадавших — 31 российский и украинский турист, помощь также потребовалась отдыхающим из Казахстана и Азербайджана.

В середине октября трое российских туристов получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в турецкой провинции Мугла. Автобус перевозил 14 отдыхающих из России в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими травмами.

Ранее подростки с дубинками разнесли автобус в Приморье.

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