Подростки с дубинками разнесли автобус в Приморье

В Артеме группа подростков разбила автобус из-за несработавшей транспортной карты. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Группа молодых людей устроила ссору с водителем, когда не смогла рассчитаться за проезд. У одного из подростков не сработала транспортная карта. В ходе конфликта с шофером хулиганы палками разбили несколько окон в автобусе.

Мужчина позвал на помощь коллег, их юноши закидали камнями. Руководство компании-перевозчика обратилось с заявлением в правоохранительные органы, автобусу потребуется дорогостоящий ремонт. Семерых хулиганов удалось задержать, им от 14 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Амурской области неизвестный выстрелил в пассажирский автобус. Неизвестный открыл огонь по маршруту №30 в Свободном, пострадала девочка — ее увезли на скорой с травмой плеча. Подробности инцидента выясняются.

Ранее вооруженная банда обстреляла свадебный автобус в Подмосковье.