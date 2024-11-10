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Подростки с дубинками разнесли автобус в Приморье

Mash: в Приморье подростки разгромили автобус после ссоры с водителем

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Артеме группа подростков разбила автобус из-за несработавшей транспортной карты. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Группа молодых людей устроила ссору с водителем, когда не смогла рассчитаться за проезд. У одного из подростков не сработала транспортная карта. В ходе конфликта с шофером хулиганы палками разбили несколько окон в автобусе.

Мужчина позвал на помощь коллег, их юноши закидали камнями. Руководство компании-перевозчика обратилось с заявлением в правоохранительные органы, автобусу потребуется дорогостоящий ремонт. Семерых хулиганов удалось задержать, им от 14 до 17 лет. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Амурской области неизвестный выстрелил в пассажирский автобус. Неизвестный открыл огонь по маршруту №30 в Свободном, пострадала девочка — ее увезли на скорой с травмой плеча. Подробности инцидента выясняются.

Ранее вооруженная банда обстреляла свадебный автобус в Подмосковье.

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