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Депутат отсудил у General Motors 300 млн рублей за проблемы с Cadillac

Российский депутат Белашов отсудил у GM 300 млн рублей за ломающийся Cadillac

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Телеграм-канал «Mash»

Председатель совета отделения «Справедливой России» из Мурманской области Руслан Белашов выиграл суд с General Motors, которую обвинил в проблемах с постоянно ломающимся автомобилем Cadillac. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В 2018-м бизнесмен Руслан Белашов купил тачку у официального дилера с 3-летней гарантией, и под конец срока начались проблемы: застучал двигатель, задребезжали и заскрипели сиденья, потекла крыша. Бизнесмен пошел в суд», — говорится в публикации.

Иск стали рассматривать в 2022 году, когда General Motors уходил с отечественного рынка. В итоге суд постановил компании выплатить 38 млн рублей. За каждый день неисполнения долговых обязательств истец получал +1% от суммы. В результате производитель задолжал депутату 300 млн рублей.

Ответственный за долги General Motors безуспешно попросил суд пересмотреть сумму. В результате в дело вмешался прокурор, который обвинил Балашова в попытке заработать деньги в нестандартной политической обстановке.

До этого мэра Дальнегорска Александра Теребилова поймали на парковке на местах для инвалидов.

«62-летний Александр Теребилов полжизни за рулем. Сейчас водит люксовый LS500, но ставит его почему-то под знаком для маломобильных», — сообщал Amur Mash.

Журналисты поинтересовались у градоначальника причинами подобного поведения, но ответа не получили. Отмечается, что на автомобиле зарегистрирован еще только один штраф — за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что руководители фракций Госдумы до конца года пересядут на отечественные авто.

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