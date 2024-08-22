Стали известны цены на обновленный Cadillac Escalade

Американская компания Cadillac объявила цены на обновленный внедорожник Escalade. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на данные автопроизводителя. Цены на автомобиль начинаются от $89,6 тыс. (8,2 млн рублей по курсу на момент публикации). Это на $5,7 тыс. (523 тыс. рублей) больше, чем просили дилеры за дорестайлинговую модель.

Обновленный Escalade получил массивные ходовые огни, более крупную решетку радиатора, а также подсветку фирменного логотипа. Кроме того, изменились бампер и выхлопные патрубки. За доплату производитель предлагает приобрести для Escalade 24-дюймовые колеса — самые большие среди доступных для модели.

Внутри салона Cadillac обновил переднюю панель. Теперь она представляет собой два визуально объединенных экрана в 35 и 20 дюймов. Также в обновленном Escalade есть подсветка из 128 цветов, два экрана-планшета для задних пассажиров и электропривод всех пяти дверей.

В плане техники Escalade коснулось только одно изменение — в обновленной версии нет шестицилиндрового турбодизеля 3.0 на 281 л.с. Автомобиль оснащен V8 6.2 на 426 л.с. и 624 Нм. Коробка передач осталась прежней — 10-ступенчатый «автомат».

Обновленный Escalade начнут производить в США к концу года.

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