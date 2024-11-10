Россиянам назвали дешевый японский кроссовер на замену китайским авто

На российском рынке «вторички» продается непопулярный, но достойный кроссовер Acura MDX за 2 млн рублей, который можно смело покупать вместо китайских авто. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Он напомнил, что данная модель Honda раньше продавалась в России официально. Сейчас подержанный Acura MDX возрастом в 10 лет реально приобрести от 2,3 млн рублей.

«Бытует в стереотипной комбинации двигателя J35A7 V6 3.5 (290 л. с.) с гидроавтоматом. Этот же мотор у Хонды Pilot: атмосферный с распределенным впрыском, приемлет АИ‑92, ресурс за 400 тыс. км», — рассказал эксперт.

Зиновьев отметил, что «автомат» в машине сложно назвать надежным, однако 200 тыс. км пройдет без проблем при своевременной замене масла. При этом эксперт добавил, что MDX «исключительно богато оснащен в базе», но на «вторичке» плохо продается.

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В «АвтоСпецЦентре» рассказали, что на рынке «вторички» в топ самых востребованных автомобилей входят модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. По словам экспертов, эти модели редко попадают в ДТП и долго остаются в хорошем техническом состоянии. Также наличие широкой сети дилерских центров в России играет на руку китайским компаниям, говорят эксперты.

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