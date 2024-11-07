Названы пять автомобилей с пробегом, с которыми не хотят расставаться россияне

Россияне не хотят расставаться с автомобилями с высокой остаточной стоимостью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в группе компаний «Автодом».

«Если автомобиль обладает высокой остаточной стоимостью, автовладельцы зачастую не хотят с ним расставаться, так как даже различные бонусы от дилеров и скидки не компенсируют разницу в цене. Автовладельцы полагают, что не смогут купить машину такого же или сопоставимого уровня», — заявили эксперты.

В «АвтоСпецЦентре» рассказали, что на рынке с пробегом в пятерку самых востребованных автомобилей входят модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus. По словам экспертов, эти модели редко попадают в ДТП и долго остаются в хорошем техническом состоянии. Также наличие широкой сети дилерских центров в России играет на руку китайским компаниям, говорят эксперты.

«С начала года спрос на автомобили китайских брендов с пробегом вырос на 15%, так как европейские и корейские бренды постепенно теряют популярность», — добавили они.

Ранее были названы пять самых подешевевших автомобилей с пробегом в России.