Названы пять самых подешевевших автомобилей с пробегом в России

В России средняя стоимость подержанного автомобиля до 15 лет опускается уже полгода — в этот раз падение составило 11% (до 2,03 млн рублей). Об этом рассказали в «Авто.ру Оценка».

В топ автомобилей, у которых средний ценник упал сильнее всего, вошли Lada 2113 (-5%, 234 тыс. рублей) и Lada 2115 (-4%, 241 тыс. рублей). Помимо отечественных моделей, в рейтинг попали Mercedes-Benz W222 (–4%; 7,2 млн рублей), Nissan Pathfinder R51 (–4%; 1,74 млн рублей) и Volvo S60 (–3,6%; 1,17 млн рублей).

Сильнее всего цены упали в Кемеровской области (–10,4%), Алтайском крае (–10,2%) и Псковской области (–10%; 1,05 млн рублей).

До этого компактный японский кроссовер Honda CR-V стал самым надежным в этом классе в России.

Такой вывод эксперты делают на основе зарубежных рейтингов надежности, в котором Honda CR-V занимает 11-е место и считается лучшим из небольших кроссоверов. Эта модель схожа по габаритам с Toyota RAV4, который более популярен в продажах, но размещается в рейтингах надежности ниже CR-V. Приобретение больших кроссоверов из того же рейтинга обойдется в большую сумму не только новыми, но и с пробегом.

Ранее был представлен российский Hyundai Creta с новыми опциями.