Geely и Lada устроили ценовую войну в Белоруссии

Geely и Lada в Белоруссии устроили ценовую войну в стремлении привлечь покупателей для автомобилей Geely Emgrand и Lada Granta. Об этом сообщает Quto.

Один из дилеров Geely в Белоруссии рассказал изданию о рекордном снижении цены на седан Geely Emgrand, после которого автомобиль можно приобрести по цене от 54,5 тыс. белорусских рублей (1,6 млн российских рублей). На это «АвтоВАЗ» отреагировал введением специальных цен на автомобили Lada Granta и Vesta, утверждает Quto.

В частности, универсал Lada Vesta SW можно приобрести за 48,7 тыс. белорусских рублей (1,42 млн российских). В такую сумму оцениваются автомобили из новой партии, снабженные системой стабилизации.

До этого стало известно, какие китайские автомобильные бренды подняли цены в России после 1 октября.

Ранее стало известно, что к российским дилерам начали поступать кроссоверы Jetour X50 по цене от 1,99 млн рублей.