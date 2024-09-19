Госкорпорация Ростех вернулась в состав акционеров АвтоВАЗа

Госкорпорация «Ростех» вернула себе пакет акций »АвтоВАЗа». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу автопроизводителя Максима Соколова.

«Когда «Ростех» выходил из состава акционеров «АвтоВАЗа», сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Если «Ростех» вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические», — сказал Соколов.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем в июле.

Всего за 8 месяцев официальными дилерами Lada реализовано 293,5 тыс. пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду прошлого года).

В августе было продано 11,5 тыс. Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го. С начала года в России реализовано 84,2 тыс. Vesta.

Также за август продано 1,5 тыс. Lada Largus (универсалов и грузовых фургонов). Lada Granta за месяц разошлась тиражом 16,7 тыс. машин, также россияне купили 3,7 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 4,2 тыс. Lada Niva Travel.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» завершит разработку кроссовера на базе Lada Vesta.