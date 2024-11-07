Велосипедист застрял головой в стекле сбившего его Ford и попал на видео

В подмосковном Раменском произошло жесткое столкновение автомобиля Ford с велосипедистом. Об этом рассказали в Telegram-канале Главного управления МВД России по Подмосковью.

«Мужчина 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем Ford, совершил наезд на гражданина 1969 года рождения, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении», — говорится в публикации.

На кадрах с моментом ДТП видно, что Ford сносит мужчину на огромной скорости. В результате столкновения велосипедист пробил головой стекло и застрял в таком положении.

До этого над 15-летней школьницей из подмосковного Раменского надругался неизвестный.

Вечером 2 ноября девятиклассница отправилась на прогулку с собакой, в какой-то момент ее стал преследовать незнакомец. Прежде чем напасть, он следил за жертвой около часа.

Школьница пыталась припугнуть мужчину, заявив, что вызовет отца, но тот продолжил ждать, пока девочка потеряет бдительность. Когда стемнело, злоумышленник затащил ее на безлюдную сторону дороги и изнасиловал.

Ранее появилось видео, как автомобиль олимпийской чемпионки закидали бутылками водки.