Попало на видео, как двое гаишников не смогли побороть мужчину во Владивостоке

Во Владивостоке 6 октября в районе Черемуховой улицы прохожий мужчина вступил в драку с двумя полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал DPS VL.

«Во Владивостоке прохожий мужчина вступил в конфликт с инспекторами ДПС, которые оформляли ДТП», — уточнили в сообществе.

Как пишет паблик, мужчина проходил мимо и по неизвестной причине стал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, которые в этот момент оформляли ДТП. На видео видно, что два инспектора не смогли с первого раза задержать мужчину, он вырывался и пытался убежать. Из сообщения известно, что дальнейшее задержание осталось за кадром.

До этого на видео попало столкновение автомобиля Ford с велосипедистом в подмосковном Раменском. На кадрах видно, как человек застрял головой в стекле сбившего его автомобиля. В ведомстве сообщили, что мужчина 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на гражданина 1969 года рождения, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

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