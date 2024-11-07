«Ростелеком» отдал более 1 млрд рублей за автомобили Lada

В России закупки автомобилей Lada по гостендерам выросли в 3,2 раза благодаря заказу «Ростелекома». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Закупки».

По данным аналитиков, размер крупного тендера «Ростелекома» оценивается в 1,03 млрд рублей. За два года компания должна получить свыше 500 автомобилей Lada моделей Granta, Largus и Niva Travel. В самом «Ростелекоме» отметили, что корпоративный парк состоит из 1,66 тыс. машин марки «АвтоВАЗа».

Однако общее количество тендеров на автомобили Lada выросло в годовом выражении лишь на 16% (до 429).

До этого «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал салон электрической Lada Aura.

Новинку предложили протестировать президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, который посетил площадку «АвтоВАЗа». На фотографии видно, что электрический автомобиль получил капитанские кресла из натуральной кожи красного цвета.

Также Aura оснастили консолью с широким подлокотником. В нее «вставили» панель с четырьмя компактными сенсорными экранами. Предполагается, что с их помощью пассажиры смогут управлять дополнительными функциями авто.

«АвтоВАЗ» отметил, что вместе с «Ростелекомом» они обговорили планы по созданию системы управления цифровой средой автомобиля на базе российской ОС «Аврора».

Ранее «АвтоВАЗ» предостерег владельцев Lada Vesta от самовольной установки ESC.