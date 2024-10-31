Появилось первое фото салона электрической Lada Aura из красной кожи

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые продемонстрировал салон электрической Lada Aura. Фотографию разместили на сайте компании.

Отмечается, что новинку предложили протестировать президенту «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, который посетил площадку «АвтоВАЗа». На фотографии видно, что электрический автомобиль получил капитанские кресла из натуральной кожи красного цвета.

Также Aura оснастили консолью с широким подлокотником. В нее «вставили» панель с четырьмя компактными сенсорными экранами. Предполагается, что с их помощью пассажиры смогут управлять дополнительными функциями авто.

«АвтоВАЗ» отметил, что стороны обговорили планы по созданию системы управления цифровой средой автомобиля на базе российской ОС «Аврора».

До этого сообщалось, что автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестам электрической модификации удлиненного седана Lada Aura.

Также «АвтоВАЗ» отмечал, что ускорит производство автомобилей Lada — с 25 секунд до 22 секунд. По словам главы компании Максима Соколова, для подобного ускорения понадобится большой объем инвестиций. Он добавил, что в этом году компания собирается выпустить 3 тыс. Lada Aura. Дальнейший объем выпуска зависит от «нацеленности промышленной политики правительства нашей страны на поддержание тренда на локализацию российских автомобилей», подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

Ранее стало известно, что изменится для российских водителей с 1 ноября.