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«АвтоВАЗ» предостерег владельцев Lada Vesta от самовольной установки ESC

«АвтоВАЗ» призвал владельцев Vesta без ESC не ставить ее самостоятельно

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Lada

«АвтоВАЗ» предостерег владельцев обновленных Lada Vesta без системы стабилизации от ее интеграции в автомобиль силами посторонних специалистов. Об этом сообщает Quto.

«Данная доработка является грубым и опасным вмешательством в конструкцию автомобиля, вдобавок запрещённым российским законодательством», — цитирует издание пресс-службу автопроизводителя.

Главный инженер «АвтоВАЗа» рассказал Quto, что подобные доработки являются вмешательством в систему безопасности автомобиля и все элементы системы ESC могут быть установлены на машину только на предприятии-изготовителе.

О том, что в Москве появилась услуга по интеграции ESC в автомобили Lada Vesta, не оборудованные ею с завода, сообщил портал «Лада Онлайн». Сторонние специалисты обещают интегрировать недостающие компоненты системы стабилизации в машину за 2-3 дня.

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