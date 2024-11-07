Под Красноярском перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус опрокинулся на 80-м километре автомобильной дороги Красноярск — Енисейск в Большемуртинском районе Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Из заявления следует, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло утром около 8:00 по местному времени (4:00 мск). По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автобус перевернулся на бок.

Всего в салоне находились 36 пассажиров. Все они являются работниками местного свинокомплекса.

«Пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами. Им оказана первая медицинская помощь», — рассказали в надзорном органе.

Там добавили, что опрокинувшееся транспортное средство принадлежит акционерному обществу «Сибагро». На фоне произошедшего прокуратура начала проверку, в ходе которой специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и об охране труда.

В публикации уточняется, что сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве произошло жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и легковой машины.