На видео попал момент жесткого ДТП с автобусом с пассажирами в Москве

В столице на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Кадры опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На видео показано, что автобус ехал по своей полосе, но его внезапно решила «подрезать» черная легковая машина. В результате произошло столкновение. По данным агенства «Москва», в аварии пострадала женщина.

«В результате аварии пассажирку автобуса с различными травмами госпитализировали в Боткинскую больницу», — указывает издание.

До этого в Уфе автомобиль ВАЗ-2107 на большой скорости совершил лобовое столкновение с «Газелью».

Авария произошла в микрорайоне Кузнецовский Затон города Уфы. Водитель «семерки» выжил, его госпитализировали с травмами. На видео с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль движется по мокрой дороге и врезается в «Газель», припаркованную на встречной обочине. От удара грузовик откатился назад, у него открылся капот. Заднюю часть седана ВАЗ подбросило в воздух, после чего машины остановились.

Ранее в Краснодаре последствия жесткого массового ДТП попали на камеру.