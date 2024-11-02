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Видеорегистратор заснял, как у «КАМАЗа» на скорости отвалилось колесо и полетело в машину

В Ставрополье попало на видео, как водитель еле увернулся от колеса «КАМАЗа»

Утром 1 ноября в Ставропольском крае у грузовика во время движения отлетело колесо, которое чуть не попало в автомобиль, движущийся по встречной полосе. Водителю легковушки удалось отрулить, а его видеорегистратор в это время записал инцидент, видео опубликовал Telegram-канал «RU_CHP».

До этого бэтмобиль Tumbler из серии фильмов Кристофера Нолана про Бэтмена стал серийным. Кинокомпания Warner Bros утвердила мелкосерийное производство точной копии автомобиля из кинотрилогии.

Многие сторонние тюнинг-ателье в США уже производят клоны авто, но теперь у поклонников киновселенной о «темном рыцаре» будет возможность приобрести точную копию культового транспортного средства по цене $3 млн за штуку. Получить аутентичный автомобиль любимого героя можно через 15 месяцев после предоплаты. Всего фирма планирует выпустить 10 машин, каждая из которых будет полностью функциональна, хотя не получит допуск для эксплуатации на дорогах общего пользования.

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