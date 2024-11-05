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Водитель подмосковной маршрутки пригрозил вызвать чеченцев пассажиру

В Красногорске водитель маршрутки пригрозил пассажиру вызовом чеченцев

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Телеграм-канал «Черные Новости»

В Красногорске водитель маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» отказался перевозить пассажира и устроил с ним скандал, пригрозив вызвать группу поддержки в виде уроженцев Чеченской республики. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В подмосковном Красногорске нерусский водитель маршрутки периодически отказывается возить пассажиров. Каким образом идет отбор счастливчиков, которым дана высшая благодать прокатиться на общественном транспорте, неизвестно», — пишет паблик.

Издание сообщает, что мужчина закрыл двери микроавтобуса прям перед двумя пожилыми пенсионерками, объяснив это тем, что пожилые женщины ему треплют нервы. Как следует из видео, один из пассажиров устроил скандал с водителем маршрутки, после чего водитель пригрозил пассажиру «вызовом чеченцев». После вопросов пассажира о российских законах шофер посоветовал ему отправиться в зону спецоперации. На кадрах видно, что в маршрутке нет опознавательных знаков и информации о перевозчике. Водитель отказался называть свое имя и другие личные данные, заверив, что транспорт относится к грузовому.

Ранее сообщалось, что автобус с россиянами попал в жесткое ДТП, столкнувшись с пятью машинами.

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