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Появилось видео с электрическим столбом на проезжей части в Краснодаре

В Краснодаре после разметки дороги столб оказался на проезжей части

В Краснодаре после разметки дороги столб линии электропередачи оказался на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

«На месте со столбом на дороге уже работают сотрудники ДПС», — отмечается в сообщении.

Необычное препятствие появилось на пересечении улиц Адмирала Серебрякова и Краеведа Соловьева, недалеко от многоэтажных жилых домов. На опубликованном видео видно, что столб находится в левом ряду на четырехполосной дороге. Около него лежит дорожный знак. При этом правая полоса движения занята стоящими грузовиками, и чтобы объехать столб, водителям требуется пересечь двойную сплошную линию разметки.

До этого в Норильске автовладелец громко обругал свою Lada за очередную неисправность и попал на видео.

Ранее «Газета.Ru» перечислила признаки опасной незамерзайки для автомобильного омывателя.

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