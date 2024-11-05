Удушение и слепота: какую незамерзайку опасно заливать в машину Токсиколог Кутушов предупредил о токсичности дешевых незамерзаек для автомобилей

Наиболее вредные для здоровья водителя и пассажиров машины — пары незамерзайки на основе метанола, а меньше всего рисков отравиться в салоне — от изопропилового спирта, рассказали эксперты «Газеты.Ru» и Роспотребнадзор. От какой незамерзайки лучше отказаться, — в материале «Газеты.Ru».

Быстрее всего водитель и пассажиры отравятся парами незамерзайки, если она изготовлена на основе метилового спирта (метанола), рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров метанола в салоне автомобиля достигается быстрее всего, так как этот спирт отличается высокой летучестью. Пары незамерзающей жидкости могут негативно влиять на самочувствие водителя и пассажиров, вызывая головную боль, тошноту, головокружение, слабость », — рассказал Кутушов «Газете.Ru».

Коварство в том, что при длительном использовании таких жидкостей возникает накопительный эффект от метанола. Он может привести к серьезным нарушениям в работе печени, центральной нервной системы и к слепоте .

«Симптомы отравления обычно проявляются уже через несколько минут после начала использования незамерзайки с высокой концентрацией токсичных спиртов», — предупреждает Кутушов.

Важно помнить, что даже небольшое количество токсичных веществ может оказать негативное влияние на здоровье, особенно при постоянном контакте, добавил врач.

Метанол — наиболее токсичный из всех видов спиртов, используемых в незамерзайках.

Он легко преодолевает барьеры организма, попадая через дыхательные пути. Часто бывает, что продукцию с содержанием метанола позиционируют как нетоксичную, но при этом в ее составе содержатся опасные вещества: красители, которые в большинстве случаев синтетические и токсичны, ароматизаторы (содержат аллергены и могут вызывать раздражение дыхательных путей), противопенные добавки — вещества, которые также содержат токсичные элементы.

Изопропиловый спирт (изопропанол) менее токсичен, чем метанол и этиловый спирт, но все же не безопасен. При попадании на кожу или внутрь он тоже может вызвать проблемы со здоровьем, объясняет Кутушов.

Как проявляется аллергия на незамерзайку

Изопропиловый спирт применяется в большинстве зимних стеклоомывающих жидкостей, которые официально производятся и продаются в России. Он нетоксичен для человека, однако незамерзайка на его основе способна вызвать аллергическую реакцию из-за ароматизаторов и красителей, предупреждает заместитель главного врача по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, врач терапевт Клиники «Медси в Красногорске» Валентина Пигарева.

«Риск аллергической реакции есть для людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергическими реакциями в прошлом, а также для маленьких детей», — перечисляет Пигарева в беседе с «Газетой.Ru».

Первые признаки аллергической реакции на ароматизаторы и красители при их вдыхании — одышка (увеличение частоты дыхательных движений), у детей — ларингоспазм (бледность кожных покровов, пот, одышка, поверхностное дыхание, сиплый голос или невозможность говорить, судорожный кашель), бронхоспазм у людей всех возрастов (с кашлем, одышкой и свистящим дыханием), а также отек Квинке (на слизистых и мягких тканях лица, шеи, рта), сообщила врач-терапевт.

«Первая помощь при подозрении на аллергическую реакцию на ароматизаторы — удаление пострадавшего из зоны их воздействия. Нужно вынести его на свежий воздух, освободить шею и грудную клетку, вызвать бригаду скорой помощи», — заключила Пигарева.

Этиленгликоль и пропиленгликоль

В незамерзайки на изопропиловом спирте помимо красителей и ароматизаторов также добавляют этиленгликоль и пропиленгликоль в небольших количествах. На этикетках таких жидкостей сообщается, что этиленгликоля и пропиленгликоля в составе менее 5%. Этиленгликоль необходим для сохранения текучести спирта при низких температурах. Пропиленгликоль не позволяет спирту слишком быстро испаряться с лобового стекла автомобиля: если это произойдет, на стекле образуется тонкая ледяная пленка, ухудшающая обзор.

Технический этиленгликоль — горючее вещество. Он токсичен при вдыхании, контакте с кожей и проглатывании.

Пропиленгликоль же, в отличие от этиленгликоля, не опасен при вдыхании паров и случайном приеме внутрь, пояснила «Газете.Ru» заведующая терапевтическим отделением клиники «Медси на Пречистенке» Светлана Иванова.

Наиболее вредной для здоровья водителей и пассажиров в Роспотребнадзоре считают метаноловую незамерзайку.

«Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства и посоветовали при выборе стеклоомывающей жидкости ориентироваться на ее запах и маркировку.

На стеклоомывающую жидкость должно оформляться свидетельство о государственной регистрации, этот документ хранится у продавца и выдается производителям незамерзайки с каждой отпускаемой партией, указали в ведомстве.

Легальная в России незамерзайка на изопропаноле также может ухудшить состояние водителя и привести к рассеянию внимания при поездках на дальние расстояния, предупредила Светлана Иванова из «Медси».

«Длительное воздействие его паров в замкнутом пространстве может спровоцировать головную боль, тошноту, резь в глазах, кашель», — сказала она «Газете.Ru».

Метанол чистит лучше

Метаноловую стеклоомывающую жидкость запретили в России около 20 лет назад из-за случаев употребления ее внутрь вместо алкоголя, но по своим свойствам метиловый спирт лучше всего подходит для незамерзайки, поскольку не густеет даже при температуре -30 °C, уверен эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Метанол во все времена был разрешен в холодных странах Скандинавии и Канаде. Там никому не приходит в голову его пить. А наши водители вынуждены покупать нелегально продаваемую метаноловую незамерзайку где-то на обочинах и развалах у людей, которые ни за что не отвечают», — сказал Колодочкин «Газете.Ru.

По его мнению, жидкость на основе изопропанола хуже всего подходит для автомобильного омывателя, потому что этот спирт отличается неприятным запахом и при температуре ниже -20 °C у него увеличивается вязкость, что не позволяет эффективно разбрызгивать его по поверхности стекла.

За легализацию незамерзайки на основе метанола последовательно выступают и в «Национальном автомобильном союзе» (НАС), аргументируя это мировой практикой и доступностью метанола по цене.

«Стоимость пятилитровой канистры метанолсодержащей стеклоомывающей жидкости с температурой замерзания -30°C в 2024 году составляет не более 150 рублей, что в семь раз дешевле изопропилового стеклоомывателя», — отмечается в письме НАС, направленном в октябре 2024 года на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Производство такой стеклоомывающей жидкости должно быть возможно только при условии денатурации метанола изменения цвета или запаха спирта либо добавления в него вызывающей рвоту добавки, чтобы оградить людей— применения специальных добавок, которые физически не позволяют его выпить, указали в НАС.