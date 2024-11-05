Россиянин обругал матом заглохшую Lada и попал на видео

В Норильске на камеру сняли мужчину, который громко обругал свою Lada за очередную поломку. Кадры опубликовал Telegram-канал «Норильск News».

«В одном из дворов Норильска автолюбитель был крайне недоволен техническим состоянием своей «ласточки». Эмоции переполняли настолько, что человек не смог сдерживаться и его негодование непроизвольно было озвучено на всю улицу», — говорится в публикации.

На опубликованном видео показано, что мужчина не может открыть дверь автомобиля, называет машину «тварью», но при этом дает ей «покушать».

До этого в Казахстане ехавший в автобусе гражданин США обматерил женщину, которая попросила его убрать ящик с ягодами, который он поставил на свободное место рядом с собой.

«Американец приехал в Казахстан и решил, что для его ящика с ягодами должно быть отдельное место. На просьбу беременной женщины убрать ящик он начал ее оскорблять», — говорится в сообщении Telegram-канала «Двач».

Судя по видео, рядом находилось несколько пассажиров, но они никак не реагировали на происходящее. Чем закончился конфликт, неизвестно.

Ранее в Петербурге водитель одним ударом нокаутировал пешехода и попал на камеру.