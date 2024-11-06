Стал известен самый лучший вездеход России

Журнал «За рулем» назвал большой вездеход Бурлак лучшим вездеходом России. Эксперты издания перечислили свойства машины, которые позволяют ей достигать высоких внедорожных качеств.

«Недавно Бурлак установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции Прогресс до станции Восток за 2,5 дня. А еще он умеет плавать и преодолевать почти отвесные стенки. Диаметр колес сравним с ростом взрослого человека», — говорится в публикации издания.

Выезд на дороги общего пользования для этого транспорта запрещен, поскольку при соприкосновении с асфальтом мгновенно стираются баллоны низкого давления. Вездеход оснащается турбодизелем Cummins с пятиступенчатой коробкой передач — аналогичной той, что устанавливают на «Газели Next». Раздаточная коробка и колесные редукторы у этого автомобиля свои и оригинальные.

Попасть за руль автомобиля можно через жилой отсек, в котором расположены 4 полноценных спальных места, перечисляют эксперты журнала. По твердому грунту автомобиль передвигается со скоростью 50–60 км/ч, на первой передаче можно ехать со скоростью 1,5 км/ч.

Вездеход способен не только преодолевать самые непроходимые участки планеты, но и пересекать болота и небольшие озера, сообщают эксперты издания. Скорость на воде достигает 2-3 км/ч, а если установить гребной винт — увеличивается вдвое. Однако на Бурлаке не стоит пересекать горные потоки: автомобиль может перевернуться. За пять лет производства этой машины собрано почти 200 вездеходов.

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