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Стал известен самый лучший вездеход России

Сайт «За рулем» назвал вездеход Бурлак самым лучшим вездеходом России

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Burlak

Журнал «За рулем» назвал большой вездеход Бурлак лучшим вездеходом России. Эксперты издания перечислили свойства машины, которые позволяют ей достигать высоких внедорожных качеств.

«Недавно Бурлак установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции Прогресс до станции Восток за 2,5 дня. А еще он умеет плавать и преодолевать почти отвесные стенки. Диаметр колес сравним с ростом взрослого человека», — говорится в публикации издания.

Выезд на дороги общего пользования для этого транспорта запрещен, поскольку при соприкосновении с асфальтом мгновенно стираются баллоны низкого давления. Вездеход оснащается турбодизелем Cummins с пятиступенчатой коробкой передач — аналогичной той, что устанавливают на «Газели Next». Раздаточная коробка и колесные редукторы у этого автомобиля свои и оригинальные.

Попасть за руль автомобиля можно через жилой отсек, в котором расположены 4 полноценных спальных места, перечисляют эксперты журнала. По твердому грунту автомобиль передвигается со скоростью 50–60 км/ч, на первой передаче можно ехать со скоростью 1,5 км/ч.

Вездеход способен не только преодолевать самые непроходимые участки планеты, но и пересекать болота и небольшие озера, сообщают эксперты издания. Скорость на воде достигает 2-3 км/ч, а если установить гребной винт — увеличивается вдвое. Однако на Бурлаке не стоит пересекать горные потоки: автомобиль может перевернуться. За пять лет производства этой машины собрано почти 200 вездеходов.

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