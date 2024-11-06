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Против водителя маршрутки, угрожавшего вызовом чеченцев, возбудили уголовное дело

СК завел дело против водителя маршрутки, угрожавшего пассажирам вызовом чеченцев

Следственный комитет в Подмосковье возбудил уголовное дело после инцидента в маршрутном такси, где водитель угрожал пассажирам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ («Самоуправство»)», — отмечается в сообщении.

В СК также уточнили, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Уголовное дело было возбуждено после того, как в соцсетях распространился видеоролик с водителем-мигрантом, который не посадил в маршрутку пожилых людей, стоявших на остановке, и угрожал пассажирам, сделавшим ему замечание.

Одному из пассажиров водитель пригрозил «вызовом чеченцев».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какая из автомобильных незамерзаек наиболее опасна.

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