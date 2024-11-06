Пять межмуниципальных маршрутов на Сахалине перестали работать

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина сообщило о прекращении движения по пяти межмуниципальным маршрутам из-за погоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничения введены с 04:50 (5 ноября 20:50 по мск) в связи с выпадением осадков и плохой видимостью на участке 128-160 км автодороги Южно-Сахалинск — Оха (село Тихое — отмыкание подъезда к селу Пугачево)», — говорится в сообщении.

Перестали ходить автобусы между Южно-Сахалинском и Поронайском, Александровском-Сахалинским, Вахрушевым, Макаровым, а также между Макаровым и Поронайском.

До этого на Сахалине потоком воды смыло дорогу.

Перед этим жителей Сахалина предупредили о подъеме уровня рек на территории восьми муниципалитетов Сахалина. Уточняется, что экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию были направлены в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры.

Ранее на Сахалине медведь вышел на дорогу и отгрыз дворник на машине.