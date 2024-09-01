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На Сахалине потоком воды смыло дорогу

В Углегорском г.о. ввели режим ЧС из-за смытой водой дороги

В Углегорском г.о. на Сахалине потоком воды смыло часть дороги, ведущей к поселку Бошняково. Из-за этого в округе был введен режим ЧС, написал в своем Telegram-канале глава администрации Федор Филин.

«На территории вводится режим ЧС», – говорится в сообщении чиновника.

Филин подчеркнул, что в скором времени на место прибудут рабочие и необходимая техника. Они должны будут осушить возникшее после дождей скопление воды, после чего приступят к восстановлению дорожного полотна.

По его словам, также поставлена задача оперативно выполнить все восстановительные работы, а также доставить хлеб в магазины.

Для обеспечения работы скорой помощи подготовлена вертолетная площадка, отметил Филин.

До этого жителей Сахалина предупредили о подъеме уровня рек на территории восьми муниципалитетов Сахалина. Уточняется, что экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию были направлены в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры.

Ранее на севере Сахалина произошло землетрясение.

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