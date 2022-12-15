«Ъ»: РЖД предложили поднять тариф на порожний пробег вагонов с Дальнего Востока на 51%

РЖД предложили способ стимулирования перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока, подняв на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций региона. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило от 2 декабря.

В ОАО «РЖД» заявили, что мера по росту тарифов на порожний пробег полувагонов со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) действительно рассматривается, назвав ее вынужденной. Кроме того, «эта мера должна способствовать росту доли обратной загрузки полувагонов за счет привлечения контейнеров по направлениям запад — восток и восток — запад».

Источник издания в одной из крупных операторских компаний отметил, что предложение РЖД может привести к уменьшению скорости работы сети, дефициту вагонов в погрузочных регионах. При этом ожидаемого роста контейнерных отправок не произойдет.

Другие источники газеты добавили, что основой причиной роста тарифов может быть желание компании увеличить свои доходы в плане маржинальности контейнерных перевозок по железной дороге. При этом идея роста тарифов никак не согласуется с предложением привлечь полувагоны и нарастить объем контейнеров с восточного направления.

В конце октября «Коммерсант», ссылаясь на письмо ассоциации первому вице-премьеру Андрею Белоусову писал, что «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия РФ) выступила против планируемого роста железнодорожных тарифов на 2023 год, предложенного РЖД.