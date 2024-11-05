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Поссорившиеся водители сцепились руками и ногами в замок и попали на видео

На видео попали водители, сцепившиеся руками и ногами в ходе конфликта на дороге

В Екатеринбурге водители в результате конфликта на дороге вцепились друг в друга руками и ногами. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«На улице Автомагистральной два водителя устроили лютую драку. Мужики настолько крепко сцепились руками и ногами, что их было невозможно разнять. Причина конфликта остается неизвестной», — говорится в публикации.

На размещенном видео можно увидеть, что мужчины обзывают друг друга, а потом валятся на землю и не могут встать.

До этого в Екатеринбурге водитель иномарки уехал с водителем коммунальной службы на капоте, перед этим он наехал на этого мужчину. Инцидент запечатлели очевидцы, на видео видно, что мужчина на капоте движущейся машины что-то кричит и размахивает руками, пытаясь остановить иномарку.

В полиции сообщили, что в результате конфликта никто не пострадал. Как сообщила сотрудник отдела пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Екатерина Шестакова, по данному факту сотрудниками проводится проверка.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

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