Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки

В Екатеринбурге водитель после ДТП увез уборщика улиц на капоте машины

Ночью 1 ноября в Екатеринбурге водитель иномарки наехал на шофера машины коммунальной службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралмаш достоин!».

«Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный водитель врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — пишет Telegram-канал «Уралмаш достоин!».

Очевидцы события запечатлели инцидент на камеру. На видео видно, что уборщик кричит и просит о помощи, жестами пытается остановить машину. В полиции сообщили, что в результате конфликта никто не пострадал. Водитель иномарки провез мужчину на капоте несколько метров, после того, как уборщик сам запрыгнул на авто. Как сообщила начальник отделении ГИБДД по Екатеринбургу Екатерина Шестакова, по данному факту сотрудниками проводится проверка.

До этого стало известно, что в автомобиле мигранта, врезавшегося в бетонную стену гаража, нашли большую игрушку для взрослых, гаечный ключ и тюбик вазелина. Сообщается, что водитель и его два пассажира – граждане Узбекистана. На момент аварии они находились в состоянии наркотического опьянения.

Ранее стало известно, почему на машине опасно ездить слишком медленно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами