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Момент разрушения фуры в страшной аварии в ЮАР попал на видео

В ЮАР попало на видео, как фуру разорвало между двух грузовиков

2 ноября в Южно-Африканской республике на видеорегистратор попал момент тарана двух тяжелых грузовиков фурой, которая пыталась проскочить между ними. Об этом сообщает Telegram-канал «RU_CHP».

«Профессиональное прибытие на место ДТП на трассе ЮАР. Кто там жив, а кто — нет, пока не уточнятся», — пишет паблик.

На видео видно, как один из большегрузов на полной скорости врезается сразу в три автомобиля, причем один из них — это пожарная машина. До этого на военно-грузинской дороге, расположенной в Республике Северная Осетия — Алания, приостановили движение большегрузов.

Это произошло из-за ухудшения погоды на территории соседней Грузии и невозможности обеспечения безопасного проезда. МЧС России дополнили, что с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке «Владикавказ-Ларс». Ограничения будут действовать на участке дороги на выезд из России. Их снимут, как только поступит особое распоряжение.

Ранее «Газета.Ru» протестировала китайский внедорожник Tank 700 для России.

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