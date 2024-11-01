Geländewagen отдыхает: тест-драйв китайского Tank 700 для России

В России начались продажи большого рамного внедорожника Tank 700, который стал чем-то вроде замены уже непродающегося официально в РФ Mercedes-Benz Geländewagen. Стоит ли отдавать за эту машину деньги, сопоставимые с ценой квартиры, выяснял корреспондент «Газеты.Ru».

Внедорожник Tank 700 действительно очень большой: он делит платформу с пятисотой моделью, но превосходит последнюю по габаритам: длина машины составляет 5100 мм, а колесная база — внушительные 3 метра. При взгляде на автомобиль не возникает ощущения громоздкости или незавершенности в деталях. Жесткой брутальности с рублеными формами, которой дизайнеры любят награждать машины, здесь нет. Есть гармоничное сочетание плавных и острых граней.

close Tank 700 Tank

У большинства автопроизводителей считается хорошим тоном наделять фирменный стиль бренда какой-то философской легендой. Так, в Kia придумали слегка сплющенную по центру радиаторную решетку называть «Носом тигра», в Mitsubishi передок своих автомобилей нарекли «Динамическим щитом». В презентации Tank такого тоже много, в компании говорили про вулкан Бромо (Индонезия), плато горы Рорайма (Южная Америка) и тонкие вершины гор. Энтузиасты могут попытаться все это отыскать на кузове, но при создании задней оптики дизайнеры лучше бы ориентировались на озеро Титикака — выглядят они слишком компактными для машины таких габаритов.

Бренд Tank В Китае молодой бренд Tank относится к премиум-сегменту. Впервые марка была представлена компанией Great Wall Motor в 2021 году, а в России ее презентовали годом позже. Первыми «ласточками» у нас стали внедорожники под названиями 300 и 500. А осенью 2024 года модельный ряд пополнился еще одним автомобилем – флагманом с индексом 700, на который представители фирмы возлагают большие надежды, ведь после официального ухода с российского рынка японских и немецких автопроизводителей, сегмент больших премиальных внедорожников полностью опустел.

Из заметного – непривычно маленькая решетка радиатора с большим хромированным прямоугольным логотипом, широкие колесные арки и 20-дюймовые колеса. Это касается начальной и средней версии Premium и Superior. Tank 700 в топовой в комплектации Edition One можно отличить по эффектному обвесу кузова, «нашлепке» на капоте с дополнительным воздухозаборником, габаритным огням на крыше, антикрылу и 22-дюймовым дискам. Такая модификация смотрится интереснее.

close Tank 700 Tank

Первое, на что обращаешь внимание, подходя к Tank 700, – обычные ручки вместо выдвижных, массово устанавливаемых китайцами на свои автомобили. Дергаешь водительскую дверь, и снизу из-под порога выезжает широкая подножка, приглашая в салон. Сбоку передней панели есть ручка для облегчения посадки — забраться в высокий автомобиль с такой помощью проще.

В салоне

Оказавшись на месте водителя, ощущаешь себя скорее как в европейской или японской машине, чем в автомобиле из КНР. С материалами тут полный порядок: китайцы мастерски подобрали кожу, пластик и алюминий для интерьера. Разве что потолок и стойки кузова отделаны не слишком практичным материалом, похожим на плюш: когда до него дотрагиваешься, остаются отпечатки пальцев.

close Внутренний салон Tank 700 Tank

Водительское кресло как будто скроено под плотного мужчину, а не субтильного — как это часто бывает у восточных автопроизводителей. Удобную посадку подбираешь сразу благодаря электрорегулировке в восьми направлениях. Настройка занимает считанные секунды: чуть вперед, вверх и ты уже сидишь как хочешь. Подушка у сиденья нормальная и есть даже выдвижная поддержка ног.

close Tank

Трехспицевый руль у Tank 700 классической круглой формы, его колонка настраивается по высоте и вылету. Клавишами на баранке можно, например, регулировать звук аудиосистемы и управлять круиз-контролем. Китайцы не стали зашивать в мультимедиа все управление необходимыми опциями, поэтому можно с помощью «горячих» клавиш настроить зеркала, климат-контроль, включить подогрев сидений и поменять жесткость амортизаторов. Селекторы смены режимов движения и высоты пневматической подвески выполнены в виде «рычажка-качельки» на центральном тоннеле.

По центру передней панели установлен 16-дюймовый дисплей мультимедиа. В меню можно детально настроить потоки климатической системы, память кресел, свет, степень демпфирования пневмоподвески и усилие на руле, а также отключить или наоборот, активировать системы помощи водителю. Большие сенсорные часы под монитором с секретом: вместо стрелок или цифр на экран можно вывести кнопку запуска двигателя.

close Tank

На втором ряду оказалось настолько просторно, что можно закинуть ногу на ногу. При этом сиденья отформованы под двоих пассажиров. Раздельные спинки сидений регулируются по наклону — с кнопок или с сенсорного пульта в подлокотнике. Среди других разделов тачскрина — подогрев, вентиляция и массаж сидений, настройки аудио.

close Tank

Климат на заднем ряду настраивается через блок на торце тоннеля. Ниже находятся зарядные разъемы для гаджетов, а также розетка на 12 вольт. Солнцезащитные шторки на окнах Tank 700 — электрические: управлять ими удобно с кнопки на двери. Багажник вмещает без малого 500 литров под шторку.

close Tank 700 Tank

Немного, учитывая габариты машины. Опустив спинки, можно получить до 1601 литра пространства, но со ступенькой и без ровного пола. У машин с пневмоподвеской кузов можно опустить, тем самым снизив погрузочную высоту. Так как запасное колесо вынесено на заднюю дверь, в подполье есть дополнительное место для различных мелочей.

На дороге

Стандартная версия Tank 700 – это мягкий гибрид, в основе которого трехлитровый бензиновый мотор, выдающий 354 сил и 500 Нм крутящего момента. Он работает вместе с девятиступенчатой гидромеханической коробкой передач и стартер-генератором, который дает дополнительную мощность в момент разгона.

close Tank 700 Tank

По паспорту от 0 до 100 км/ч внедорожник должен разгоняться за 8,9 секунды. Из десяти секунд он и правда выезжает, но напористости в характере этой версии не ощущается. В стандартном режиме коробка небыстро переключает передачи, а обгонять попутный транспорт на двухполосных дорогах с выездом на встречную лучше с уже подкрученными оборотами: двигатель раскрывает свой потенциал на оборотах от 4-5 тыс. Для повседневной езды динамика достаточная, а гонять на таком большом внедорожнике — со всех сторон странное занятие.

close Tank 700 Tank

Подвеска Tank 700 радует отменной плавностью хода без ущерба для управляемости, она хорошо гасит практически все неровности. Разумеется, крупные ямы надо объезжать и внимательно следить за покрытием, чтобы не пробить камнем колесо. На повороты руля автомобиль реагирует охотно, без кренов. Переключившись в режим «Спорт», ощущаешь, что автомобиль стал собраннее и резвее, а крены кузова ушли. Вдобавок в салоне отличная шумоизоляция благодаря двойному остеклению.

Выбрав удобный момент, поменялся с коллегами на версию Edition One – это подзаряжаемый гибрид. Здесь тот же мотор V6 3.0, но он дополнен электромотором, встроенным в коробку передач, и тяговым аккумулятором емкостью 37,1 кВт.ч. Номинальная отдача силовой установки составляет 422 силы, а кратковременная пиковая мощность достигает 517 л.с. Электромотор подключается в моменты высокой нагрузки, например во время старта, ускорения и подъемов, Разгон до «сотни» занимает 5,9 секунды. Только на электротяге такой автомобиль способен проезжать до 100 км. Внешние отличия тоже есть: пластиковый обвес на кузове, огромный спойлер и зарядный лючок слева на заднем крыле. В салоне отличий меньше. Здесь нет стеклянной крыши, вместо нее на потолке диодная инкрустация с эффектом звездного неба.

close Tank 700 Tank

По динамике это совершенно другой автомобиль. Чуть нажмешь педаль газа, машина мгновенно срывается с места, оставляя позади клубы пыли. На крейсерских 130 км/ч гибридный Tank 700 отлично стоит на дороге, ускоряется и прилично тормозит.

Можно за раз проехать 500 километров, получив от этого удовольствие, и не устать. Главное следить за остатком топлива. Бак вмещает 85 литров, но трехлитровый мотор достаточно прожорлив, в среднем за тест вышло около 17 литров бензина на 100 километров в смешанном цикле езды. И заливать, в отличии от других китайских машин, сюда надо не 92, а 95-й бензин.

close Tank 700 Tank

Заехав на серьезное бездорожье, можно быть уверенным в том, что автомобиль его осилит. С пневмоподвеской клиренс можно увеличить с 195 до 325 мм. Есть в арсенале понижающая передача с блокировкой дифференциала. Много ли найдется тех, кто захочет кататься на дорогой машине по горам и болотам?

Стоимость нового Tank 700 составляет минимум 8,9 млн рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль в комплектации Premium со светодиодными фарами, премиальной аудиосистемой с 16 динамиками, электрорегулировкой сидений по наклону (в том числе и сидений второго ряда), функцией массажа, вентиляцией и подогревом кресел.

В версии Superior добавлены светодиодные фары головного света с лазерной технологией и электрические выдвижные шторки сзади, двойное беспроводное зарядное устройство, пневматическая подвеска. Цена такого автомобиля 9,6 млн рублей.

Гибридная комплектация Edition One имеет отличие от двух предыдущих уже в экстерьере: здесь есть спортивный обвес с карбоновыми элементами. Также тут доступны акцентные цветовые вставки бронзового цвета и контрастное оформление дисков. «Дизайн-пакет» с дополнительным освещением на крыше, 22-дюймовые диски, диоды на потолке а-ля «звездное небо». Это самая дорогая версия внедорожника за 11,9 млн рублей.

close Tank 700 Tank

У Tank 700 много преимуществ, которых нет в других китайских кроссоверах и внедорожниках, — это солидная внешность, премиальные материалы отделки, большой салон, много опций. Покупать такой автомобиль будут те, кто ранее брал Mercedes-Benz Geländewagen, который сейчас официально в России не продается. Поэтому, да, «Гелик» сейчас отдыхает, но только потому что стоит у «серых» дилеров минимум вдвое дороже, чем Tank 700.