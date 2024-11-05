На Военно-Грузинской дороге приостановили движение большегрузов

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, расположенной в Республике Северная Осетия — Алания, временно остановили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

Из заявления следует, что ухудшение погоды было зафиксировано на территории соседней Грузии.

«В связи с <...> невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что ограничения действуют на участке дороги на выезд из РФ. Их ввели в 8:20 (совпадает с мск) и снимут, как только поступит особое распоряжение.

На сегодняшний день Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ и Грузию. Трасса проходит через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», соединяя города Тбилиси и Владикавказ.

17 октября на Крымском мосту временно остановили движение всех видов автомобильного транспорта. По какой причине на переправе вводились ограничения, водителям не сообщили.

Ранее в Республике Крым приостановили движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка.