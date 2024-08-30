Дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение в Москве

В российской столице камеры ЦОДД начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В июне 2024 года Московская городская дума установила административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса. Такое нарушение в тестовом режиме фиксируют уже 30 камер. Их установили у объектов, где образуются отходы и на маршрутах движения перевозчиков», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве протестировали систему фиксации громких выхлопов машин и мотоциклов. Комплекс был установлен на Чистопрудном бульваре и сейчас проходит сертификацию.

«Сейчас идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесению изменений в действующее законодательство. Только после принятия документов можно рассматривать возможность установки таких комплексов», — рассказали в Дептрансе Москвы.

Полиция Санкт-Петербурга первой из российских регионов разработала и применила действенный правовой механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов.

В ведомстве отметили, что главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

Ранее сообщалось, что курянам сделали поблажку по наказаниям с камер ГИБДД.