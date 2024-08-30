Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение в Москве

В Москве камеры начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В российской столице камеры ЦОДД начали фиксировать нарушения вывоза строительного мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В июне 2024 года Московская городская дума установила административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса. Такое нарушение в тестовом режиме фиксируют уже 30 камер. Их установили у объектов, где образуются отходы и на маршрутах движения перевозчиков», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве протестировали систему фиксации громких выхлопов машин и мотоциклов. Комплекс был установлен на Чистопрудном бульваре и сейчас проходит сертификацию.

«Сейчас идет процесс по утверждению методики измерения шума и внесению изменений в действующее законодательство. Только после принятия документов можно рассматривать возможность установки таких комплексов», — рассказали в Дептрансе Москвы.

Полиция Санкт-Петербурга первой из российских регионов разработала и применила действенный правовой механизм по привлечению к ответственности водителей шумных автомобилей и мотоциклов.

В ведомстве отметили, что главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте. Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей.

Ранее сообщалось, что курянам сделали поблажку по наказаниям с камер ГИБДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами