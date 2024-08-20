Эксперты усомнились в адекватности идеи засовывать заглушки в мотоциклы

Предложение засовывать заглушки в выхлопные системы мотоциклов бессмысленно. Таким мнением с порталом Quto.ru поделились эксперты.

«Озвученное предложение в очередной раз демонстрирует стремление что-то запретить или ограничить, не вникая в технические детали вопроса. Упомянутая «флейта» предназначена для установки в прямоточные глушители. Но для них введение подобного ограничения не нужно, они сами по себе попадают под пункт о внесении изменений в конструкцию», — заявил редактор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

Эксперт добавил, что заводские глушители, наоборот, сертифицированы в ТС. Если же мотоцикл все равно по какой-то причине оказался слишком шумным, то нести ответственность за это должны не владельцы, а соответствующие органы, которые допустили его эксплуатацию в РФ.

Руководитель сервиса «Мотосервак» Денис Гайдук добавил, что не во все мотоциклы можно поставить заглушку.

До этого в России мотоциклистов предложили обязать ставить заглушку на выхлопную систему, чтобы снизить шум от двигателя. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который направил обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

«В последнее время из многих российских регионов стало поступать большое количество жалоб граждан на шум, вызванный ревущими двигателями мотоциклов. Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают», — заявил депутат.

Миронов добавил, что использование заглушки позволит снизить шум до 65 децибел.

Ранее эксперт раскритиковал идею запретить мотоциклистам ездить между потоками авто.