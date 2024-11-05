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Россиянам объяснили, какой двигатель самый надежный

«Рольф»: дизельный двигатель в авто оказался несколько надежнее бензинового

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Shutterstock/Gorodenkoff

Многие россияне задаются вопросом, какой двигатель в автомобилях надежнее — бензиновый или дизельный. Ответ на этот вопрос «Российской газете» дала директор ГК «Рольф» по сервису Юлия Трушкова.

«Самыми частыми проблемами у машин с таким пробегом являются течи и запотевания масла. Практически одинаково часто встречались на двигателе и коробке переключения передач. У автомобилей с бензиновым двигателем вероятность такой проблемы составила почти 60%, а с дизельным — 52%», — рассказала она.

Также нередко у моторов возникают проблемы с выхлопной системой. По итогам исследования, риск возникновения подобных неисправностей у бензиновых двигателей составляет 25,9%, а у дизельных — 29,4%.

Трушкова заключила, что в сравнительном анализе моторов «победила дружба», однако машины на дизеле все же оказались надежнее на 0,5%, хотя это и можно списать на погрешность.

До этого сообщалось, что, выбирая подержанный автомобиль, потенциальный покупатель может на дороге провести оценку состояния автомобиля.

«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — рассказал директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань.

Такой тест даст возможность еще до диагностики машины на подъемнике понять, есть ли проблемы со стойками и пружинами и с какой стороны, уточнил он. Чтобы выявить пробуксовку сцепления или рывки при переключении передач, нужно во время движения последовательно переключить передачи «вверх» и «вниз», указал Головань.

Ранее были названы 10 автомобилей с самыми преданными владельцами.

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