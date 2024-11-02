Дилер рассказал россиянам, как проверить машину перед покупкой

Выбирая подержанный автомобиль, потенциальный покупатель может на дороге провести оценку состояния автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «Рольф» Игорь Головань.

«Необходимо убедиться, что подвеска находится в хорошем состоянии. Мы рекомендуем найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней. Нужно послушать, присутствует ли посторонний стук при преодолении препятствия», — посоветовал Головань.

Такой тест даст возможность еще до диагностики машины на подъемнике понять, есть ли проблемы со стойками и пружинами, и с какой стороны, уточнил он. Чтобы выявить пробуксовку сцепления или рывки при переключении передач, нужно во время движения последовательно переключить передачи «вверх» и «вниз», указал Головань.

Также специалист посоветовал во время поездки проверить работу стеклоочистителей и медиасистемы, оценить динамику двигателя и опробовать тормоза, в том числе зафиксировать, есть ли при их работе посторонний шум, либо скрип колодок и дисков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как подготовить автомобиль к зиме.