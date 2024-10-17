Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту приостановили движение машин

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали

close
Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили на неопределенный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Заявление о вводе ограничений было опубликовано в 15:11 мск.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Другие подробности о ситуации на Крымском мосту пока не поступали. В том числе это касается причин приостановки движения.

7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью для атак со стороны украинских войск. Речь идет об ударах, которые Киев наносит при помощи ракет Storm Shadow британского производства.

В конце сентября в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Крыму сообщили о задержании двух человек, собиравших и передававших третьим лицам данные о системе защиты Крымского моста. Под стражей оказались агенты украинских спецслужб, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее российский дипломат предупредил о негативном влиянии атак Украины на Крымский мост на окружающую среду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами