На Крымском мосту приостановили движение машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили на неопределенный срок. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Заявление о вводе ограничений было опубликовано в 15:11 мск.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Другие подробности о ситуации на Крымском мосту пока не поступали. В том числе это касается причин приостановки движения.

7 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью для атак со стороны украинских войск. Речь идет об ударах, которые Киев наносит при помощи ракет Storm Shadow британского производства.

В конце сентября в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Крыму сообщили о задержании двух человек, собиравших и передававших третьим лицам данные о системе защиты Крымского моста. Под стражей оказались агенты украинских спецслужб, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее российский дипломат предупредил о негативном влиянии атак Украины на Крымский мост на окружающую среду.