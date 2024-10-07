В Крыму приостановлено движение поездов на участке Феодосия — Владиславовка

В Крыму временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство транспорта республики.

«Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — отмечает Минтранс Крыма.

7 октября сообщалось, что в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с возгоранием на нефтебазе, который начался утром.

Местные власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической. Ограничения коснулись только участков дорог, которые расположены между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Жителей города призвали учитывать нововведения при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что из Феодосии эвакуируют около 300 человек после возгорания на нефтебазе.