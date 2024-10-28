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Mazda начала продажи преемника модели 6

В Китае стартовали продажи седана Mazda EZ-6, который паркуется 150 способами

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Mazda

Компания Mazda начала продажи в Китае модели EZ-6. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 139,8 тыс. юаней (около 2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Модель EZ-6 сменила на конвейере выпускавшиеся с 2022 года седаны, хетчбэки и универсалы Mazda 6. Автомобиль создан инженерами Mazda в сотрудничестве со специалистами китайского бренда Changan. Длина кузова составляет 4921 мм, ширина — 1890 мм, а высота — 1485 мм при колесной базе 2985 мм.

В салоне установлена цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, аудиосистема Sony с 14 динамиками.

Для китайского рынка предусмотрена гибридная силовая установка, состоящая из 95-сильного бензинового мотора и электродвигателя мощностью 218 л.с. Также есть полностью электрическая версия модели с двигателем мощностью 258 л.с.

Кроме того, автомобиль получил систему автоматической парковки со 150 сценариями и адаптивный круиз-контроль.

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