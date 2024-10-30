Названы три самые популярные у россиян подержанные иномарки ушедших автокомпаний

Наиболее популярными автомобилями с пробегом в России остаются машины немецких брендов. В октябре на их долю пришлось более четверти продаж. Об этом сообщается в исследовании автодилера «Рольф», предоставленном «Газете.Ru».

«Аналитики компании «Рольф» зафиксировали уверенное лидерство немецких брендов в сегменте авто с пробегом. Самыми востребованными моделями, проданными в октябре в холдинге, стали Mercedes-Benz E-Class, BMW 3 Series и Volkswagen Tiguan», — отмечается в исследовании.

По данным компании, на немецкие автомобили пришлось 28% от общего объема продаж машин с пробегом. На втором месте по спросу — автомобили японских марок, на их долю приходится 24% покупок. За ними следуют автомобили из Южной Кореи с результатом 18%.

На китайские марки в сегменте подержанных машин пришлось не более 7% продаж.

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