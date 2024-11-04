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Россиянин спас девочку и женщин из тонувшей в ледяной воде машины

На Ямале мужчина спас трех человек из тонувшей машины

В ЯНАО автомобилист пришел на помощь пострадавшим в ДТП, мужчина спас из уходившей под воду машины трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дорожный патруль 89».

Две женщины с маленьким ребенком, ехавшие в Nissan, попали в серьезное ДТП на дороге между Новым Уренгоем и Коротчаево. Машина вылетела с трассы, упала в реку и начала быстро уходить под воду. На помощь им пришел проезжавший мимо мужчина.

«Открыть удалось только одну дверь перевернутого авто. Как я испугался, когда услышал плач ребенка, я думал я не достану», — рассказал мужчина.

Спасенных передали медикам. Подробности о их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что пассажиры загоревшегося под Краснодаром автобуса выбирались через окна, которые помогли разбить очевидцы ДТП.

Ранее водителя зажало в искореженном грузовике после ДТП на трассе «Кавказ».

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