Россиянин спас девочку и женщин из тонувшей в ледяной воде машины

В ЯНАО автомобилист пришел на помощь пострадавшим в ДТП, мужчина спас из уходившей под воду машины трех человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дорожный патруль 89».

Две женщины с маленьким ребенком, ехавшие в Nissan, попали в серьезное ДТП на дороге между Новым Уренгоем и Коротчаево. Машина вылетела с трассы, упала в реку и начала быстро уходить под воду. На помощь им пришел проезжавший мимо мужчина.

«Открыть удалось только одну дверь перевернутого авто. Как я испугался, когда услышал плач ребенка, я думал я не достану», — рассказал мужчина.

Спасенных передали медикам. Подробности о их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что пассажиры загоревшегося под Краснодаром автобуса выбирались через окна, которые помогли разбить очевидцы ДТП.

Ранее водителя зажало в искореженном грузовике после ДТП на трассе «Кавказ».