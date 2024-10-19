Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье женщина за рулем авто разнесла парковку и попала на видео

В Мытищах женщина за рулем авто разбила пять машин на парковке и попала на видео

В Мытищах женщина за рулем автомобиля разнесла пять машин. Об этом сообщает 360.ru.

«По информации очевидца, один из автомобилей от удара вылетел с парковочного места на пешеходную зону. Также местные жители сообщили, что женщина отказалась от медицинского освидетельствования», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что женщина на полуразрушенном авто протаранила несколько машин и пытается развернуться.

До этого магаданские правоохранители задержали бульдозериста, который приревновал жену и разнес поселок. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Колымы.

«В конце апреля мужчина вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил спиртное и поехал искать ее на автомобиле. Предположив, что жена может находиться на территории одного из предприятий, ревнивый муж подъехал к шлагбауму, а когда охранник отказался его впускать, то он протаранил преграду», — говорилось в публикации Telegram-канала полиции Колымы..

В результате ревнивый супруг на внедорожнике стал крушить все на пути. В частности, он въехал в гараж, задел иномарку и врезался в здание. Затем мужчина вернулся на то же место уже на своем бульдозере и разнес все ближайшие постройки. Ущерб оценили в 13,5 млн рублей. В

Ранее появилось видео, как на Кавказе сильный шторм снес машины и повыбивал стекла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами