В Подмосковье женщина за рулем авто разнесла парковку и попала на видео

В Мытищах женщина за рулем автомобиля разнесла пять машин. Об этом сообщает 360.ru.

«По информации очевидца, один из автомобилей от удара вылетел с парковочного места на пешеходную зону. Также местные жители сообщили, что женщина отказалась от медицинского освидетельствования», — говорится в публикации.

На размещенных в Сети кадрах видно, что женщина на полуразрушенном авто протаранила несколько машин и пытается развернуться.

До этого магаданские правоохранители задержали бульдозериста, который приревновал жену и разнес поселок. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Колымы.

«В конце апреля мужчина вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил спиртное и поехал искать ее на автомобиле. Предположив, что жена может находиться на территории одного из предприятий, ревнивый муж подъехал к шлагбауму, а когда охранник отказался его впускать, то он протаранил преграду», — говорилось в публикации Telegram-канала полиции Колымы..

В результате ревнивый супруг на внедорожнике стал крушить все на пути. В частности, он въехал в гараж, задел иномарку и врезался в здание. Затем мужчина вернулся на то же место уже на своем бульдозере и разнес все ближайшие постройки. Ущерб оценили в 13,5 млн рублей. В

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