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Пьяный пассажир отказался платить таксисту в Ленобласти и обстрелял его машину

78.ru: в Ленобласти пьяный пассажир отказался платить таксисту и обстрелял авто

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Shutterstock

Пассажир в состоянии алкогольного опьянения отказался платить таксисту после поездки и обстрелял его автомобиль. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 27 октября в городе Коммунар. Пьяный мужчина доехал до дома на такси, однако после этого отказался оплачивать поездку, направился в сторону дома и не открыл водителю шлагбаум для въезда на территорию жилого комплекса «Строитель».

Спустя некоторое время пассажир вернулся к водителю и обстрелял его автомобиль из ружья. На машине остались повреждения в области багажника и заднего бампера.

После этого водитель такси обратился в полицию. Стражи порядка задержали агрессивного пассажира. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в России озвучили причины роста цен на такси.

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