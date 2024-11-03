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Стало известно, грозит ли россиянам подорожание обучения в автошколах

Автоэксперт Ракитин: обучение в российских автошколах должно подешеветь

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В России допустили понижение цен на услуги в автошколах. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на главного редактора издания Quto.ru Максима Ракитина. По его словам, снизить стоимость обучения в автошколах должно помочь создание обучающих роликов и введение дистанционных уроков.

«Такая практика уже была во времена локдауна. Одна из целей — это снизить стоимость обучения в автошколе. Потому что нет никакого преподавателя, не нужно снимать, арендовать помещение под учебный класс», — заявил он.

Однако Ракитин добавил, что пока не ясно, кто будет создавать подобные ролики и войдут ли они в единую серию для всех автошкол.

До этого сообщалось, что Министерство просвещения хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно.

Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, нововведение поможет сэкономить время, а также их расходы на обучение как автошкол, так и самих обучающихся на права.

Формат дистанционного обучения в автошколах уже частично использовали во время пандемии, когда многие учебные заведения были вынуждены переходить на видеоплатформы для проведения занятий. Однако этот процесс не имел общей структуры и порой включал самоподготовку, что нарушало нынешние образовательные стандарты.

Ранее россиянка набросилась на ученика автошколы из-за манеры его вождения.

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