Россиянка набросилась на ученика автошколы из-за манеры его вождения

В Казани ученик автошколы стал жертвой нападения местной жительницы, которой не понравилась манера вождения молодого человека. Кадры с моментом конфликта опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

На первом видео женщина, покинувшая коричневую KIA, подходит к учебному авто, открывает водительскую дверь и тянется к замку зажигания, чтобы вынуть оттуда ключ. При этом она ругается на то, что молодой человек за рулем не умеет водить, и пытается воспрепятствовать съемке на камеру, выбивая у снимающего из рук телефон. На втором видео мужчина, сидевший рядом с юношей, предположительно инструктор, выходит на улицу, чтобы продолжить разговор с агрессоркой. Разозлившаяся женщина кричит на него, а затем с силой толкает его обеими руками в грудь, но не встречает с его стороны ответную агрессию. После этого она садится за руль и уезжает.

По словам подписчика, приславшего записи, поводом для такой реакции стали действия ученика — молодой человек остановился перед железнодорожными путями у знака «Движение без остановки запрещено». Сначала женщина сигналила учебной машине, затем обогнала ее, преградила путь и устроила разборки прямо на дороге.

Ранее в Калининграде водитель вышел с ножом на посигналившего ему на дороге соседа.