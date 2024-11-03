Фура протаранила затор из автомобилей в США

Автомобильный тягач протаранил затор из автомобилей в штате Мичиган в США. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Тягач врезался в затор из машин на межштатной автомагистрали в Мичигане», — говорится в сообщении ABC News.

По данным телеканала, в результате ДТП пострадали 17 человек.

31 октября сообщалось, что в США медведь разорвал салон автомобиля женщины, который она припарковала рядом со своим домом. Женщина рассказала, что проснулась ночью от лая собак, а, выйдя на улицу, обнаружила разбитое окно и включенные стоп-сигналы автомобиля. По ее словам, медведь, вероятно, залез в машину, открыв дверь, но паниковал, когда она закрылась за ним. Салон пикапа был сильно поврежден, а на кузове остались отпечатки лап хищника.

До этого продажи автомобиля Mitsubishi Mirage, признанного самым небезопасным автомобилем в США, взлетели на фоне намерений вывести его с рынка.

Ранее в Башкирии автомобиль без водителя уехал с места ДТП и врезался в припаркованные машины.